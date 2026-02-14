Festival Carnavalístico recibe a miles de visitantes nacionales y extranjeros

Las autoridades esperan que en los próximos días continúe la llegada de más visitantes de distintos puntos del país para disfrutar de los Carnavales 2026 en la ciudad capital, manteniendo el orden y el cumplimiento de las normas establecidas.

Ciudad de Panamá/Con mucha agua, música y un amplio despliegue de seguridad, así transcurrió el primer día de Carnaval en el Festival Carnavalístico en la Cinta Costera, donde miles de personas acudieron desde tempranas horas para participar de los culecos.

Jóvenes, adultos y turistas provenientes de Centroamérica y Europa se sumaron a la celebración. Visitantes de Costa Rica destacaron el ambiente festivo y extendieron la invitación a otros extranjeros a vivir la experiencia. También hubo presencia de personas de Austria y Francia, quienes calificaron la jornada como “muy chévere” y bien organizada.

Muchos asistentes coincidieron en que el evento se desarrolló en un ambiente familiar, controlado y seguro, resaltando la presencia constante de unidades de seguridad a lo largo del área.

Durante la jornada, las autoridades realizaron inspecciones a los camiones cisterna utilizados para los culecos, verificando principalmente los niveles de cloro en el agua para evitar irritaciones o afectaciones a la salud. En algunos casos se detectó bajo porcentaje de cloro, por lo que se instruyó a los propietarios a corregir la situación antes de continuar con la actividad.

Asimismo, se detectaron cisternas que anteriormente transportaban hidrocarburos, las cuales no pueden ser utilizadas para esta actividad. Las inspecciones también incluyeron la verificación de aproximadamente 55 puestos de venta de alimentos y bebidas, divididos en dos turnos, reportándose pocas irregularidades hasta el momento.

Las autoridades esperan que en los próximos días continúe la llegada de más visitantes de distintos puntos del país para disfrutar de los Carnavales 2026 en la ciudad capital, manteniendo el orden y el cumplimiento de las normas establecidas.

Información de Kevin Sánchez