Llaman a juicio a dirigente indígena Toribio García por presuntos delitos contra el Estado

El dirigente indígena Toribio García enfrentará juicio oral luego de que una jueza de garantías en Chiriquí ordenara la apertura del proceso por su presunta vinculación con delitos contra la personalidad interna del Estado, apología del delito y agresiones contra unidades policiales, en hechos ocurridos en junio de 2025 en el distrito de San Lorenzo.

La audiencia de juicio oral fue programada para los días 11 y 12 de febrero de 2027, a las 9:00 de la mañana, en la sala 12 del Órgano Judicial, en la ciudad de David.

Durante la audiencia de acusación, la juzgadora admitió 29 pruebas: 14 testimoniales, 5 periciales, 4 documentales y 6 materiales, presentadas por la fiscal del Ministerio Público, Sadia Lou, y por el defensor particular José Félix González Cáceres.

La investigación se inició por hechos ocurridos el 16 de junio de 2025 en el sector de Boca del Monte, distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí, cuando presuntamente el acusado incitó a personas a cometer delitos a través de sus redes sociales y habría lanzado objetos y artefactos pirotécnicos contra unidades policiales.

Actualmente, el dirigente mantiene medidas cautelares que incluyen reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes, prohibición de salir de la provincia, prohibición de concurrir a determinadas reuniones, prohibición de cambiar de domicilio y restricción en el uso de redes sociales, mientras se desarrolla el proceso penal.

Fue la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí, Irina Gutiérrez, quien dictó auto de apertura a juicio oral mediante la resolución n.° 140 del 13 de febrero del presente año contra el dirigente indígena de 41 años, investigado por la presunta comisión de varios delitos.

El líder comunitario enfrenta cargos por delitos contra la personalidad interna del Estado, contra los servidores públicos, apología del delito y lesiones personales, en perjuicio del Estado panameño y miembros de la Policía Nacional.