AMP advierte sobre exceso de pasajeros en embarcaciones durante inicio de carnavales

En el inicio del operativo de seguridad marítima de los carnavales 2026, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) advirtió sobre intentos detectados en algunos puertos del país de transportar más pasajeros de los permitidos en embarcaciones dedicadas al traslado de personas, una práctica que constituye una infracción a la normativa vigente y un riesgo directo para la seguridad en el mar.

Según el comunicado, durante las primeras acciones de supervisión se identificó la intención de ciertos operadores de lanchas de exceder el número de pasajeros autorizado en sus certificados y permisos de operación. La entidad recordó que el límite de pasajeros es una condición técnica obligatoria, establecida en el Certificado de Seguridad de la nave y en la documentación emitida por la Dirección General de Marina Mercante, y que su incumplimiento representa una falta grave a la normativa marítima.

La AMP reiteró que únicamente podrán transportar pasajeros aquellas embarcaciones que cuenten con licencia de operación vigente, otorgada por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares para el servicio de transporte de personas.

"Las naves que no posean dicha licencia no podrán zarpar de los puertos ni embarcar pasajeros bajo ninguna circunstancia", advirtió la AMP en un comunicado emitido este sábado 14 de febrero.

Durante el desarrollo del operativo, las autoridades verificarán el cumplimiento de toda la documentación obligatoria, incluyendo la certificación técnica de la nave, la licencia de operación correspondiente y los permisos exigidos por la autoridad competente. La institución señaló que estas acciones forman parte de los controles preventivos establecidos para garantizar la seguridad de los usuarios durante las festividades.

Asimismo, la AMP informó que, en ejercicio de sus facultades legales de fiscalización y control, y en coordinación con las autoridades de seguridad nacional, aplicará las medidas administrativas y sanciones correspondientes a toda acción que contravenga las disposiciones legales vigentes.

