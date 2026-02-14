Carnaval 2026: Más de 52 mil vehículos se movilizaron desde la tarde del jueves hacia el interior del país

Las cifras reflejan un importante desplazamiento de conductores hacia diferentes puntos del país para disfrutar de las festividades carnestolendas, especialmente hacia provincias del interior.

Un total de 52,162 vehículos se movilizaron hacia el interior del país durante las primeras horas del operativo de Carnaval 2026, según el primer balance divulgado por la Policía Nacional.

El informe detalla que el aforo vehicular corresponde al período comprendido desde las 6:00 p.m. del jueves 12 hasta las 6:00 a.m. del sábado 14 de febrero, como parte de las acciones de vigilancia y seguridad implementadas en el marco del Plan Firmeza.

Durante este mismo período, las autoridades reportaron 944 infracciones de tránsito. Entre las faltas más recurrentes se encuentran:

163 por exceso de velocidad

251 por desatender señales de tránsito

33 por desacato

8 por embriaguez comprobada

64 por luces no adecuadas

Las cifras reflejan un importante desplazamiento de conductores hacia diferentes puntos del país para disfrutar de las festividades carnestolendas, especialmente hacia provincias del interior.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol si van a manejar y mantener la documentación al día, a fin de prevenir accidentes y garantizar un retorno seguro durante estos Carnavales en Panamá.