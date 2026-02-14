Estos son los bancos de sangre de Chiriquí, Panamá y Herrera que estarán abiertos en carnavales

Para reforzar las reservas y poder cubrir cualquier necesidad que surja durante los días de Carnaval, se realizaron previamente jornadas de colecta.

La Caja de Seguro Social (CSS) instó a personas entre 17 y 65 años que estén en buen estado de salud a donar sangre durante los días de carnaval, con el fin de garantizar el abastecimiento oportuno para los pacientes que lo requieran.

Omara Domínguez, coordinadora técnica nacional de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, reiteró que la sangre es indispensable para múltiples procedimientos y debe estar disponible en todo momento. Por ello, el llamado a la donación voluntaria se mantiene abierto a toda la población.

Las personas interesadas deben:

Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas 48 horas antes de la donación.

Tomar abundante líquido, especialmente agua.

Sentirse en buen estado de salud.

Desayunar o almorzar antes de donar, preferiblemente alimentos bajos en grasa.

Bancos de sangre habilitados durante carnavales

📌 Panamá Metro

Banco de sangre de Ciudad de la Salud y del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Atención: 7:00 a.m. a 2:00 p.m. (fines de semana y días feriados de carnaval).

📌 Herrera

Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado (Chitré).

Atención: 7:00 a.m. a 11:00 a.m. (fines de semana y días feriados de carnaval).

📌 Chiriquí

Hospital Dr. Rafael Hernández (David).

Atención: 7:00 a.m. a 6:00 p.m. (incluye días feriados de carnaval).

Hospital Dionisio Arrocha (Puerto Armuelles).

Atención: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (fines de semana y días feriados de carnaval).

Para reforzar las reservas y poder cubrir cualquier necesidad que surja durante los días de Carnaval, se realizaron previamente jornadas de colecta.

Puede interesarle: