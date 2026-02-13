Hallan cuerpo sin vida en el río Sixaola, en la frontera entre Panamá y Costa Rica

De acuerdo con los primeros informes, residentes del sector alertaron a las autoridades tras observar un cuerpo flotando en el afluente.

Bocas del Toro/El hallazgo de un cuerpo sin vida fue reportado en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, específicamente en la comunidad de Sinostre, a orillas del río Sixaola.

De acuerdo con los primeros informes, residentes del sector alertaron a las autoridades tras observar un cuerpo flotando en el afluente. Al lugar se desplazaron unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Cuerpo de Bomberos de Panama y el Sistema Nacional de Proteccion Civil (Sinaproc), quienes iniciaron las labores para recuperar el cadáver.

Posteriormente, corresponderá al Ministerio Publico realizar las primeras diligencias e investigaciones para determinar la identidad de la víctima y las causas del deceso.

Vecinos del área señalaron que desde el pasado domingo se mantenía el reporte de una persona desaparecida en Costa Rica, por lo que no descartan que el cuerpo pudiera corresponder a ese caso. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente esta versión.

Se espera que en las próximas horas se ofrezcan mayores detalles conforme avancen las investigaciones.

Con información de Nixon Miranda