Bocas del Toro: Lluvias provocan desbordamiento del río Sixaola y afectan viviendas en zona fronteriza

Varias viviendas resultaron afectadas por la introducción de agua en el sector de La Mesa, en la zona fronteriza de la provincia de Bocas del Toro, tras el desbordamiento del río Zola producto de las lluvias registradas en las últimas horas.

La crecida del afluente anegó residencias y áreas de cultivo, generando pérdidas materiales entre los moradores. Algunos residentes reportaron la pérdida de animales y daños en plantaciones, lo que agrava la situación económica de las familias que dependen de la actividad agrícola.

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realizó inspecciones en los puntos impactados para evaluar los daños y brindar orientación a la población.

“Nosotros ya visitamos diversos sectores, estamos en eso para visitar a los lugares y ver cuáles son las afectaciones, más que todo los siembras y cosechas que tienen en el área”, indicó Sandra Blake, directora regional de Sinaproc.

Las autoridades reiteraron el llamado a los residentes de áreas vulnerables a trasladarse a sitios seguros cuando se registren lluvias intensas, a fin de prevenir situaciones de riesgo.

Además, advirtieron que podrían presentarse nuevas precipitaciones durante la tarde y la noche, por lo que mantienen el monitoreo constante de los ríos y zonas propensas a inundaciones.

Con información de Nixon Miranda