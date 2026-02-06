Fuertes lluvias afectan vivienda en la comarca Naso y mantienen en alerta a las autoridades

De acuerdo con Sinaproc, más de 13 personas se han visto afectadas por las lluvias en este sector del país.

Bocas del Toro/Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la provincia de Bocas del Toro han provocado afectaciones en la comarca Naso, específicamente en la comunidad de Bonyic, donde se reportó una vivienda impactada por el incremento del caudal de las quebradas de la zona.

Ante esta situación, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se trasladó hasta el lugar para realizar la inspección correspondiente y evaluar las condiciones de la vivienda afectada, así como los riesgos para los residentes del sector.

La directora regional de Sinaproc, Sandra Blake, advirtió que los niveles de las quebradas se encuentran en su punto máximo y que, en el caso de la comunidad de Bonyic, uno de los afluentes se ha salido de su cauce.

“Las quebradas están en su máximo nivel. En el caso de la comunidad de Bonyic, se está presentando una situación en la que el río se ha salido de su cauce y le estamos recomendando a las personas que acudan donde otros familiares o se mantengan en otros lugares, porque en horas de la noche pueden correr riesgo, ya que el río posiblemente pueda aumentar su caudal”, señaló.

De acuerdo con Sinaproc, más de 13 personas se han visto afectadas por las lluvias en este sector del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, especialmente en comunidades cercanas a ríos y quebradas.

Asimismo, se informó que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias activo hasta el próximo 9 de febrero

