Cuarta víctima por inmersión en Veraguas tras intensas lluvias; autoridades buscan a una persona desaparecida

Veraguas/La zona norte de la provincia de Veraguas enfrenta momentos de preocupación debido a las fuertes lluvias que han generado la crecida de ríos y situaciones de riesgo para la población. Este lunes se reportó la cuarta persona fallecida por inmersión en lo que va del año 2026 en la provincia.

Las precipitaciones han provocado también el aislamiento de una familia en la comunidad de Los Hatillos, en el distrito de San Francisco. El personal de emergencias tuvo que esperar a que bajaran los niveles del río para poder evacuar a la familia con seguridad, según informaron las autoridades locales.

Yackzabeth Jiménez, directora regional del Sistema Nacional de Protección Civil en Veraguas, hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones de prevención y evitar zarpes entre comunidades.

“El clima no es apto en la zona norte de Veraguas para trasladarse de una comunidad a otra. Instamos a no ingresar a los ríos, ya que se pueden generar crecidas repentinas que ponen en riesgo la vida”, advirtió.

Por el momento, continúa la búsqueda de un adulto mayor, que presumiblemente padece de Alzheimer y podría encontrarse desorientado. Las autoridades solicitan colaboración y apoyo para dar con su paradero y garantizar su seguridad.

Las autoridades mantienen un aviso de prevención en la cordillera Central mientras persistan las lluvias, instando a la población a extremar precauciones.

Con información de Ney Abdiel Castillo