Tres personas enfrentan audiencia tras robo a mano armada en restaurante de David

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres personas capturadas por su presunta vinculación a un robo a mano armada registrado en un restaurante del distrito de David, provincia de Chiriquí, enfrentan una audiencia ante un juez de control de garantías.

Durante la diligencia judicial se determinará la legalidad de la aprehensión, la formulación de cargos y las medidas cautelares que podrían imponerse a los imputados, tras el asalto ocurrido en este establecimiento comercial.

De acuerdo con el reporte, el hecho se registró mientras había comensales dentro del local, lo que generó momentos de inquietud y temor entre clientes y trabajadores. Aunque el asalto no dejó personas heridas, sí provocó alarma entre los presentes.

Las autoridades informaron que la captura de los sospechosos se logró luego de un seguimiento realizado por agentes de la Policía Nacional, apoyado por la alerta oportuna de algunos clientes que se encontraban en el restaurante al momento del robo.

La Policía Nacional indicó que mantiene operativos en distintos puntos del distrito de David con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos.

Con información de Demetrio Ábrego