Se registra una colisión múltiple en la autopista Panamá-Colón; tres articulados y un sedán involucrados

Colón/Un accidente de tránsito que involucró tres camiones articulados y un vehículo sedán se registró en la mañana de este viernes en la autopista Panamá–Colón, generando afectaciones parciales a la circulación vehicular.

De acuerdo con los primeros informes, uno de los camiones se desplazaba en dirección a la ciudad de Panamá, mientras que los otros dos transitaban hacia la provincia de Colón.

Aunque la causa exacta del accidente no ha sido confirmada, las autoridades presumen que el exceso de velocidad, sumado a las condiciones climáticas adversas, pudo haber influido en el hecho.

Producto del impacto, un contenedor quedó sobre la vía, pero el mismo ya fue removido con el apoyo de una grúa, permitiendo restablecer parcialmente el tránsito. No obstante, solo dos carriles permanecen habilitados, uno en cada sentido, mientras continúan las labores de verificación y coordinación en el área.

En la provincia de Colón se registran lluvias, por lo que la calzada se mantiene mojada, situación que ha llevado a las autoridades a reiterar el llamado a conducir con precaución.

Hasta el momento, no se han reportado heridos de gravedad ni víctimas fatales. Agentes de tránsito y seguridad se mantienen en el lugar para garantizar el flujo vehicular y realizar las diligencias correspondientes.

Información de Néstor Delgado

