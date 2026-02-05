Una víctima fatal y varios heridos en accidentes viales durante la mañana

El tráfico se mantiene afectado, tanto debido a que uno de los postes derribados fue el de los semáforos que dirigen el tráfico en este lugar.

Ciudad de Panamá/Una persona murió y otras resultaron heridas en varios accidentes de tránsito que se registraron la madrugada de este jueves 5 de febrero en la provincia de Panamá.

En el sector de la 24 de Diciembre, una mujer murió y más de 10 personas resultaron heridas luego de que el bus en que viajaban se volcara sobre la vía. Se conoció que el vehículo prestaba el servicio de transporte público en una ruta interna del área. Al sitio llegaron agentes de la Policía del Tránsito y peritos del Ministerio Público.

Mientras que en la vía Ricardo J. Alfaro, otro aparatoso accidente de tránsito se registró en la entrada de El Bosque, cerca de las 5:00 a.m. En este caso, un auto de doble cabina de color blanco colisionó de forma extrema contra dos postes ubicados en la isleta central, justo frente a una estación de combustible, en dirección hacia San Miguelito.

De acuerdo con información preliminar suministrada por agentes de la Policía del Tránsito que acudieron al lugar, el hecho dejó tres personas heridas, cuyas lesiones fueron catalogadas como de gravedad.

Varias ambulancias acudieron al lugar para brindar atención a los afectados.

Se conoció que uno de los heridos fue trasladado de inmediato al Hospital San Miguel Arcángel, mientras que los otros dos también fueron movilizados posteriormente a centros médicos cercanos.

El impacto fue de tal magnitud que provocó el cierre de un carril de la vía Ricardo J. Alfaro, lo que ha generado un tráfico extremadamente pesado desde tempranas horas. En dirección hacia San Miguelito, el tranque se extendió incluso más allá del sector de Los Libertadores, mientras que hacia el centro de la capital la circulación también se vio afectada por la presencia de conductores que reducen la velocidad para observar o grabar la escena.

Los postes derribados no corresponden al tendido eléctrico. Uno de ellos sostenía una cámara de seguridad y el otro formaba parte del sistema de semáforo vehicular del área. No se descarta que el Centro de Operación Nacional cuente con el video del momento exacto del impacto.

Este es el segundo accidente de tránsito registrado en horas de la madrugada en la avenida Ricardo J. Alfaro durante la semana. El pasado lunes 2 de febrero se reportó otro accidente frente a las instalaciones de la Universidad Santa María la Antigua, el cual también provocó una fuerte congestión vehicular.

Al lugar han llegado agentes de la Policía Nacional, unidades de Tránsito y personal de la aseguradora, quienes realizan los procedimientos correspondientes para el levantamiento del accidente. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el hecho, ya que, según las autoridades, la prioridad ha sido la atención y traslado de los heridos.

En la isleta se observan escombros, un jersey de contención dañado y restos de infraestructura, evidencia de la fuerza del choque que mantiene afectada la circulación vehicular en este punto de la ciudad.

Información de Fabio Caballero

También podría leer: