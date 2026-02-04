Mundial 2026: Copa Airlines pone a la venta vuelos especiales para llevar a la afición panameña

En esta primera ronda de publicación, la aerolínea ofrecerá vuelos especiales hacia y desde Toronto , Canadá, como parte de su plan para apoyar a la afición panameña en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Copa Airlines anunció la puesta en venta de vuelos especiales con tarifas preferenciales hacia Toronto, Canadá, y Nueva York, Estados Unidos, con el objetivo de facilitar que los fanáticos panameños acompañen a la Selección Nacional durante el Mundial de Fútbol 2026.

La aerolínea informó que los vuelos estarán programados de acuerdo con las fechas de los partidos de la selección y contarán con itinerarios de ida y vuelta diseñados especialmente para los aficionados. Los boletos saldrán a la venta el jueves 5 de febrero de 2026 a partir de las 12:00 p.m., hora de Panamá.

La tarifa establecida es de USD 679 ida y vuelta en clase económica, e incluye una maleta registrada, preselección de asiento en cabina económica, un cambio de fecha sin cargo hasta siete días antes de la salida original —siempre que se realice hacia otro vuelo especial— y todos los impuestos incluidos.

Copa Airlines detalló que esta tarifa estará disponible hasta el 5 de marzo de 2026 o hasta agotar la capacidad de asientos en los vuelos especiales.

En esta primera ronda de publicación, la aerolínea ofrecerá vuelos especiales hacia y desde Toronto, Canadá, como parte de su plan para apoyar a la afición panameña en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La iniciativa busca brindar una alternativa cómoda y accesible para que los seguidores del fútbol puedan vivir la experiencia mundialista y respaldar a la Selección Nacional en sus compromisos internacionales.

Primera ronda de publicación de vuelos especiales

Hacia y desde Toronto (Canadá)

Hacia y desde Nueva York (Estados Unidos)

A medida que estos primeros vuelos se llenen, Copa Airlines abrirá a la venta vuelos adicionales hasta llegar a los treinta (30) vuelos aprobados en el acuerdo entre las autoridades de aviación de Canadá y Panamá.

Con esta iniciativa, Copa Airlines acerca a la afición panameña con la Sele en el sueño mundialista de toda una nación. Como aliado de larga trayectoria del fútbol panameño y patrocinador histórico de la Federación Panameña de Fútbol, Copa acompaña a la Selección Nacional de Fútbol en el evento deportivo más importante del mundo.

*Condiciones de la tarifa en familia tarifaria CLASSIC