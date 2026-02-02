Mundial 2026: Copa Airlines recibe aprobación de 30 vuelos adicionales a Toronto

Ciudad de Panamá/Copa Airlines recibió la autorización para operar 30 vuelos adicionales entre la Ciudad de Panamá y Toronto, Canadá, con el objetivo de trasladar a miles de aficionados panameños que desean acompañar a la selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Autoridad Aeronáutica Civil confirmó la noticia tras gestiones diplomáticas entre los gobiernos de Panamá y Canadá. Los vuelos especiales operarán exclusivamente entre el 13 y el 28 de junio de 2026, fechas en las que la selección panameña disputará sus compromisos en suelo canadiense.

Copa Airlines había presentado una solicitud extraordinaria ante las autoridades aeronáuticas debido al incremento sin precedentes en la demanda de pasajeros tras la clasificación histórica de Panamá a su segundo Mundial consecutivo.

"¡Aprobados hasta 30 vuelos adicionales a Toronto para acompañar a la Sele en el Mundial!", anunció Copa Airlines en sus redes sociales dirigido a la "Marea Roja". La compañía detalló que los primeros vuelos saldrán a la venta el 5 de febrero y adelantó que, de agotarse la capacidad inicial, se sumarán más frecuencias para satisfacer la demanda.

Gestión gubernamental

El director general de la Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, elevó el pasado 19 de enero una petición formal de "Gobierno a Gobierno" ante sus homólogos canadienses para ampliar las frecuencias aéreas vigentes. Las negociaciones concluyeron exitosamente la semana pasada, permitiendo que la aerolínea active de inmediato los preparativos para la comercialización de los boletos.

"Muchas gracias a los gobiernos de Canadá y Panamá por el apoyo para lograr que la afición panameña pueda estar con su Sele en los encuentros mundialistas", expresó Copa Airlines en su comunicado digital.

La aerolínea informó que en los próximos días publicará los itinerarios completos y las tarifas correspondientes a estos vuelos especiales. Los interesados deberán estar atentos a los canales oficiales de Copa Airlines para acceder a la preventa que inicia el próximo miércoles 5 de febrero.

Toronto, una de las 16 sedes oficiales del Mundial 2026, será escenario clave para la participación panameña en el torneo que se disputará de forma conjunta en Canadá, Estados Unidos y México. La conectividad reforzada desde Tocumen permitirá no solo a aficionados panameños, sino también de toda Centroamérica, acceder con mayor facilidad a los partidos en Canadá.