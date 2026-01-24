Pronto se dará a conocer el diseño ganador del avión que acompañará a la Sele al Mundial 2026

El concurso, titulado “El avión de la Sele”, fue lanzado en noviembre pasado por Copa Airlines en alianza con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

Ciudad de Panamá, Panamá/Copa Airlines dará a conocer en los próximos días el diseño ganador del avión especial de la Selección Nacional de Panamá, una aeronave que acompañará al equipo en su camino hacia el Mundial de Fútbol 2026.

Durante una entrevista en TVN Noticias, el CEO de Copa Airlines, Pedro Heilbron, informó que la aerolínea ya seleccionó la propuesta ganadora, luego de un concurso nacional que recibió más de 100 diseños elaborados por talento panameño.

“Ganó el diseño que combinaba la fuerza de la Marea Roja, el empuje de la selección y que fuera realista en cuanto a pintarlo en un avión”, explicó Heilbron, al referirse a los criterios que definieron la elección final.

El ejecutivo adelantó que la aeronave será un Boeing 737 MAX nuevo de fábrica, cuya entrega está prevista para el mes de mayo, momento en el que estaría listo para portar la imagen oficial de la selección.

El concurso, titulado “El avión de la Sele”, fue lanzado en noviembre pasado por Copa Airlines en alianza con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), como una iniciativa para convertir la creatividad local en un símbolo aéreo del orgullo nacional tras la histórica clasificación de Panamá al Mundial de 2026.

“La clasificación de Panamá al Mundial vuelve a encender la pasión de todo un país y nos invita a celebrar en grande. Como aerolínea oficial y orgulloso patrocinador de la selección, queremos que el diseño de la imagen de la aeronave que acompañará este sueño sea creado por el talento panameño”, expresó en su momento Marco Ocando, director senior de Mercadeo y Programa de Lealtad de Copa Airlines.

El concurso estuvo disponible a través del portal elaviondelasele.com del 24 de noviembre al 10 de diciembre, y estuvo abierto a panameños mayores de 18 años, quienes debían presentar un diseño original alineado con las guías de marca de Copa Airlines y Fepafut.

El anuncio oficial del diseño ganador se realizará próximamente y marcará un nuevo capítulo en la celebración del histórico momento que vive el fútbol panameño.

