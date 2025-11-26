Copa Airlines lanza concurso nacional para diseñar ‘El avión de la Sele’ rumbo al Mundial 2026

El proyecto busca convertir la creatividad local en un símbolo aéreo del orgullo deportivo que vive el país tras lograr su clasificación.

Ciudad de Panamá/Copa Airlines, en alianza con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), presentó el concurso nacional “El avión de la Sele”, una iniciativa que invita a los panameños a diseñar la imagen de la aeronave que acompañará a la Selección Nacional en su viaje al Mundial de Fútbol 2026.

“La clasificación de Panamá al Mundial vuelve a encender la pasión de todo un país y nos invita a celebrar en grande. Como Aerolínea oficial y orgulloso patrocinador de la Selección, queremos que el diseño de la imagen de la aeronave que acompañará este sueño sea creado por el talento panameño”, expresó Marco Ocando, director senior de Mercadeo y Programa de Lealtad de Copa Airlines.

El concurso estará disponible en el portal elaviondelasele.com del 24 de noviembre al 10 de diciembre. Podrán participar panameños mayores de 18 años que presenten un diseño original siguiendo las guías de marca de Copa Airlines y Fepafut.

El logo de la aerolínea debe mantenerse en su posición estándar en el fuselaje, el escudo de Fepafut debe aplicarse correctamente y se debe utilizar únicamente la paleta de colores autorizada. Asimismo, está prohibido incorporar símbolos patrios, como la bandera o el escudo nacional.

Las bases también establecen que las propuestas no pueden incluir referencias a FIFA, Copa del Mundo 2026, Mundial 2026 o Copa Mundial 2026, ni marcas comerciales ajenas a las de las organizaciones convocantes. Tampoco se permitirá el uso de rostros, figuras públicas o personalidades.

La evaluación constará de dos fases:

Primera fase:

Un jurado interno de Copa Airlines y Fepafut seleccionará cinco diseños finalistas.

Segunda fase:

Un panel integrado por artistas panameños, creativos y representantes de ambas organizaciones elegirá el diseño ganador. Los criterios serán: Creatividad Impacto visual Coherencia con la identidad de la Selección y de Copa Airlines

Anuncio del ganador

El diseño seleccionado será revelado el 23 de enero de 2026 en la cuenta oficial de Instagram de Copa Airlines (@copaairlines) y en sus demás plataformas oficiales.

El ganador verá su diseño aplicado en una aeronave Boeing de Copa Airlines que operará en los 85 destinos de la red de la compañía, convirtiéndose en un distintivo volador del entusiasmo panameño rumbo al Mundial.

Además, recibirá un viaje para dos personas a uno de los partidos de Panamá en el torneo, con boletos aéreos, hospedaje, alimentación, transporte y entradas al primer encuentro del equipo.