Gobierno fija nuevos precios máximos de combustibles a partir del 28 de noviembre

La Secretaría Nacional de Energía estableció nuevos precios máximos de venta al público para algunos combustibles líquidos en distintas ciudades de la República de Panamá, que regirán desde las 6:00 a.m. del 28 de noviembre de 2025 hasta las 5:59 a.m. del 12 de diciembre de 2025, según la Resolución N.° MIPRE-2025-0044351 publicada en Gaceta Oficial.

De acuerdo con el documento oficial, los precios aplican para las gasolinas de 95 octanos, 91 octanos y el diésel, en ciudades como Panamá, Colón, Arraiján, La Chorrera, Antón, Penonomé, Aguadulce, Divisa, Chitré, Las Tablas, Santiago, David, Frontera, Boquete, Volcán, Cerro Punta, Puerto Armuelles y Changuinola.

Precios en la ciudad de Panamá

En la ciudad de Panamá, los precios máximos por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Gasolina de 95 octanos: B/.0.888
  • Gasolina de 91 octanos: B/.0.843
  • Diésel: B/.0.866

Mientras tanto, Changuinola registra los precios más altos del país, con la gasolina de 95 octanos en B/.0.938, la de 91 octanos en B/.0.893 y el diésel en B/.0.917 por litro.

La resolución responde al Decreto Ejecutivo N.° 89 de octubre de 2025, que faculta a la Secretaría Nacional de Energía a actualizar cada 14 días los precios de los combustibles, con base en las variaciones del mercado internacional, los costos de flete y los márgenes razonables de comercialización.

