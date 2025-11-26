Visas para el Mundial: Cabrera confirma que los panameños 'no necesitan un boleto para solicitarla'

El embajador Cabrera acotó que no se trata de una visa especial, sino de una visa turística regular por el periodo habitual, no solo para asistir al Mundial.

Panamá/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, dejó claro este miércoles que los panameños no requieren tener su boleto del Mundial para solicitar su visa. Además, adelantó que Estados Unidos ya se prepara y está enviando funcionarios a embajadas de diferentes países para apoyar en el tema de las citas para la solicitud del documento en mención.

No, no es necesario tener sus boletos para solicitar una visa para ver los juegos de Panamá en Estados Unidos. La semana pasada, el presidente Trump anunció un programa para que las personas que ya hayan comprado sus boletos consigan una cita dentro de meses", indicó Cabrera.

Continuó diciendo que, como el tiempo de espera aquí en Panamá es menor de dos meses, no es necesario que los panameños tengan sus boletos comprados para conseguir una cita rápidamente.

Agregó que los panameños tampoco necesitan presentar los boletos durante la entrevista. El Departamento de Estado está enviando cientos de funcionarios adicionales a consulados y embajadas de todo el mundo para asegurar que estén preparados para las entrevistas de los aficionados que aún no cuentan con una visa y desean asistir a los partidos del Mundial de la FIFA.

Indicó que, en algunos casos de renovación, los aficionados que cumplan ciertos requisitos podrán obtener la renovación de sus visas B1 y B2 sin necesidad de una entrevista presencial.

El embajador Cabrera acotó que no se trata de una visa especial, sino de una visa turística regular por el periodo habitual, no solo para asistir al Mundial.

Ante el posible incremento de solicitudes en algunas embajadas, el embajador informó que los ciudadanos colombianos podrán venir a Panamá a solicitar su visa para viajar al Mundial.

Agregó que, de acuerdo con la política del presidente Donald Trump, se están manejando tiempos de espera no mayores de dos meses para conseguir una cita de entrevista.

Ya estamos preparándonos para atender la demanda de los aficionados que necesitan una visa para la Copa Mundial 2026, manteniendo nuestros requisitos de verificación. Sabemos que hay muchas personas interesadas en ir a ver los partidos del próximo año. Hacemos un llamado a todos los aficionados panameños que estén interesados en viajar a Estados Unidos para que comiencen a solicitar su visa lo antes posible”, acotó.

Con información de Elizabeth González.