Estados Unidos dará prioridad a visas para quienes viajen al Mundial, confirma embajador Cabrera

Panamá/El embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció este miércoles, que se dará prioridad a las solicitudes de visas de personas que planean viajar al Mundial de Fútbol, iniciativa que surge tras conversaciones recientes entre el presidente Donald Trump, el secretario de Estado, y el presidente de la FIFA.

Sabemos que muchos panameños van a estar entusiasmados por una visa para ir a ver a Panamá. No se sabe en qué país van a jugar, pero estamos dispuestos a darle prioridad a las personas que están aplicando para una visa”, indicó Cabrera.

Además, dijo que están ayudando a embajadas de otros países en ese tema. Como recordarán la próxima Copa del Mundo se realizará del 11de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Consultado sobre qué mensaje envía el gobierno de Estados Unidos con el tema de las visas, y ante las últimas noticias de que hay varios panameños a quienes se les ha cancelado, Cabrera reiteró que “el mensaje es bien fácil: nosotros vamos a seguir aprobando, negando o revocando visas de acuerdo con la seguridad nacional de nuestro país”.

Añadió que los criterios siempre han sido claros: las personas deben seguir la ley, y quienes actúan conforme a las normas “no tienen nada que temer”.

Visita a Gatuncillo y proyectos de agua para escuelas

Las declaraciones de Cabrera se dieron durante una visita al corregimiento de Gatuncillo, en la provincia de Colón, donde destacó el proyecto “Agua en tu Aula”, que trabajan en conjunto con la primera dama, Maricel de Mulino, ministros de Estado y más de ocho empresas privadas para llevar agua potable a más de 40 escuelas del país, beneficiando a más de 4 mil estudiantes.

Entre las empresas que apoyan este proyecto se encuentran AES Panamá, ARGOS, Copa Airlines, Dorben Group, EY, Panama Rainwater, Procter & Gamble y WCI Maritime Services se han unido a esta iniciativa, proporcionando recursos para apoyar la infraestructura de agua en las escuelas. Estas contribuciones complementan el Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur, que dona materiales para apoyar el acceso continuo a agua potable en escuelas de Colón, Los Santos, Herrera, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

En ese sentido, el embajador estadounidense afirmó que el suministro de agua es esencial para la educación y reiteró que estos esfuerzos se desarrollan como parte de la cooperación de seguridad expandida del Comando Sur, en coordinación con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino.

Cabrera también destacó que existen 25 aperturas para que panameños estudien en escuelas militares en Estados Unidos, como parte de los programas de cooperación bilateral.

Con información de Néstor Delgado.