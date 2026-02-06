Fuertes lluvias en Coclé afectan suministro de agua potable y a pequeños productores de cebolla

Las lluvias en Coclé mantienen en alerta a las comunidades y autoridades, que hacen un llamado a la población a extremar precauciones y mantenerse informada sobre la evolución de los niveles de los ríos.

Natá, Coclé/Las intensas lluvias que se han registrado en la provincia de Coclé han provocado la crecida de los principales ríos de la región, afectando el suministro de agua potable y generando pérdidas en la producción agrícola local.

Los ríos Grande, Zaratí, Coclé del Sur y Perecabé, en el distrito de La Pintada y áreas cercanas, han experimentado aumentos significativos de sus niveles, lo que ha impactado la operación de las plantas potabilizadoras de Penonomé, que suministran agua a más de 9,000 usuarios. La suspensión temporal de estas operaciones también ha dejado sin servicio a los habitantes del distrito de La Pintada.

Las autoridades esperan que el suministro se pueda restablecer en las próximas horas, una vez que disminuyan los niveles de sedimentos que los ríos arrastran por la fuerte precipitación.

Por otro lado, más de 15 pequeños productores ubicados cerca de El Caño de Nata, en las cercanías del Museo Arqueológico, han visto afectadas sus cosechas debido a la crecida del río Grande. Los agricultores expresaron su preocupación por la pérdida de su producción y solicitaron apoyo a las autoridades locales para mitigar los daños.

Las lluvias en Coclé mantienen en alerta a las comunidades y autoridades, que hacen un llamado a la población a extremar precauciones y mantenerse informada sobre la evolución de los niveles de los ríos.

Con información de Nathali Reyes