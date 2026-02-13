Exhuman cadáver de perro muerto por maltratos en caso que conmociona a Brasil

El caso se viralizó en redes sociales con imágenes y audios que sugerían la participación de un grupo de adolescentes en la agresión contra "Orelha".

Brasilia, Brasil/Las autoridades del estado brasileño de Santa Catarina desenterraron el cuerpo del perro "Orelha", cuya muerte, presuntamente a manos de un adolescente, ha provocado manifestaciones de indignación en todo el país, informó este viernes a la AFP una fuente gubernamental.

"Orelha", un perro callejero que era cuidado por la comunidad de Praia Brava, en Florianópolis, en Santa Catarina (sur), murió a inicios de enero tras sufrir un "golpe contundente" en la cabeza posiblemente causado por una patada o un objeto duro como un pedazo de madera o una botella, según la policía.

Una fuente del gobierno regional dijo a la AFP que la "exhumación fue hecha y la policía científica ya trabaja en la pericia" forense para obtener más detalles sobre lo ocurrido.

Tras examinar cientos de horas de grabaciones de cámaras de vigilancia, la policía del estado pidió a inicios de febrero la imputación de uno de los jóvenes y solicitó su detención, en un caso que calificó de "un gran rompecabezas".

Además, pidió la imputación de tres adultos por supuestamente coaccionar a testigos del ataque.

La muerte del perro generó protestas de vecinos y activistas contra el maltrato animal, y ganó repercusión nacional en redes sociales con la etiqueta #JustiçaPorOrelha.

La primera dama Rosangela 'Janja' da Silva, que ha adoptado dos perras que viven en la residencia oficial, expresó a finales de enero su "tristeza e indignación" por la "crueldad" de los maltratos.

Pero también denunció la exposición de niños y adolescentes a contenidos violentos en redes sociales.

"Es una alerta dolorosa sobre una generación expuesta, desde pequeños, a discursos y contenidos digitales que banalizan la violencia y transforman el dolor en entretenimiento", afirmó la esposa del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, según una publicación en Instagram.