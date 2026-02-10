Caja de Seguro Social activa alerta verde en Bocas del Toro por carnavales

La medida contempla el despliegue de cinco unidades ejecutoras, las cuales operarán las 24 horas del día.

Bocas del Toro/La Caja de Seguro Social activó alerta verde en la provincia de Bocas del Toro ante el incremento de actividades propias de los carnavales, como parte de un plan preventivo para garantizar la atención médica y la seguridad de la población.

La medida contempla el despliegue de cinco unidades ejecutoras, las cuales operarán las 24 horas del día, con un pie de fuerza reforzado y ambulancias distribuidas en distintos puntos de la provincia. Estas acciones se mantendrán vigentes desde el viernes 13 hasta el miércoles 18 de febrero.

Según lo informado, los servicios de urgencias de los hospitales de Changuinola, Chiriquí Grande y Almirante, así como la policlínica de Guabito, brindarán atención continua durante este periodo.

De igual forma, la ULAP de Las Tablas mantendrá un horario extendido hasta las 11:00 p.m., mientras que se ha reforzado el abastecimiento de medicamentos para responder de manera oportuna a cualquier eventualidad.

Estas medidas forman parte del plan de contingencia activado por la institución, con el objetivo de salvaguardar la salud y el bienestar de residentes y visitantes durante las festividades.

Con información de Nixon Miranda.