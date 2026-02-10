MiAmbiente llama a cuidar el agua durante las fiestas del Carnaval

Los carros cisterna deben tramitar permisos temporales ante MiAmbiente con anticipación, los cuales son exclusivos para la temporada de Carnaval.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la llegada del Carnaval y el tradicional despliegue de los culecos en distintos puntos del país, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), activó un plan de control para garantizar que el agua utilizada en estas actividades recreativas provenga de fuentes autorizadas y cumpla con criterios ambientales y sanitarios.

Ixi Espinoza, del departamento de Recursos Hídricos de MiAmbiente, explicó que a nivel nacional se han autorizado 88 puntos de extracción, seleccionados cuidadosamente para no afectar las fuentes hídricas ni los usos prioritarios como el abastecimiento de agua potable.

“Estos puntos se han escogido tomando en cuenta que tengan suficiente volumen de agua, que no sean fuentes vulnerables al cambio climático y que no se comprometa el consumo humano”, señaló Espinoza, quien destacó que el proceso se realiza de forma conjunta con otras instituciones del Estado.

Control de carros cisterna

La funcionaria detalló que los carros cisterna deben tramitar permisos temporales ante MiAmbiente con anticipación, los cuales son exclusivos para la temporada de Carnaval. Durante el proceso se verifica el registro vehicular, el uso previo del camión, se realizan inspecciones técnicas y se establecen horarios y volúmenes específicos de extracción.

“Los permisos indican claramente en qué horarios pueden acercarse a los puntos autorizados y el volumen exacto que pueden extraer”, precisó.

Calidad del agua bajo monitoreo

Aunque MiAmbiente no autoriza el uso de agua para contacto directo con las personas, Espinoza indicó que se han realizado monitoreos de calidad en varios puntos, cuyos resultados reflejan valores por debajo de los límites máximos permisibles establecidos por la normativa del Ministerio de Salud.

Esto, explicó, permite mayor tranquilidad a la población que participa en los culecos, siempre y cuando se respete el uso exclusivo de las fuentes autorizadas.

Llamado a cuidar el recurso hídrico

Finalmente, la funcionaria recordó que, aunque Panamá aún cuenta con ríos aptos para estas actividades, el agua no es un recurso infinito y puede verse afectada tanto en cantidad como en calidad.

“Tenemos culecos porque todavía conservamos nuestro país y nuestras fuentes de agua. Pero es importante recordar que debemos cuidarla, porque sin agua no hay carnaval”, subrayó Espinoza.