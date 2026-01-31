Carnavales 2026: MiAmbiente autoriza puntos específicos para la extracción de agua durante los culecos

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que, mediante la Resolución DM-0028-2026, publicada en la Gaceta Oficial Digital, se autoriza de manera temporal y regulada la extracción de agua cruda superficial en puntos específicos del país para su uso recreativo durante las festividades de Carnaval y Carnavalitos 2026.

La medida busca garantizar un uso responsable del recurso hídrico y la protección de las fuentes de agua, especialmente durante la estación seca. De acuerdo con la resolución, la extracción solo podrá realizarse en ríos, quebradas y cuerpos de agua previamente autorizados por MiAmbiente, los cuales fueron definidos tras análisis técnicos que confirman que cuentan con caudal suficiente y que no se afectan los usos prioritarios, como el abastecimiento de agua para consumo humano.

Los puntos autorizados están ubicados en las provincias de Bocas del Toro, Colón, Panamá Metro, Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Darién, los cuales se detallan en los anexos de la resolución publicada en la Gaceta Oficial.

MiAmbiente reiteró que está totalmente prohibido el uso de agua proveniente de fuentes subterráneas, como pozos y acuíferos, para actividades recreativas, incluidos los culecos, sin excepción, incluso si dichas fuentes se encuentran dentro de propiedades privadas.

La normativa establece que toda persona natural o jurídica interesada en extraer agua para fines recreativos deberá solicitar un permiso temporal por unidad de cisterna. Entre los requisitos figuran la presentación del formulario de solicitud debidamente completado, copia del registro único vehicular de la cisterna, documento de identidad del solicitante o representante legal, certificado de Paz y Salvo con MiAmbiente, así como el pago por inspección de campo y el canon correspondiente por el uso del recurso hídrico.

Las solicitudes deberán presentarse ante las Direcciones Regionales de MiAmbiente con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha prevista de extracción.

Las Direcciones Regionales de MiAmbiente estarán facultadas para establecer los horarios de extracción, llevar el control de los volúmenes extraídos, suministrar las calcomanías oficiales a las cisternas autorizadas y coordinar los puntos de depósito o descarga del agua recuperada en beneficio de la comunidad, en coordinación con las autoridades locales.

El incumplimiento de estas disposiciones conllevará sanciones económicas, con multas que pueden alcanzar hasta B/. 2,000.00, conforme a la normativa ambiental vigente. MiAmbiente hizo un llamado a los organizadores de actividades y a la ciudadanía a respetar la resolución, hacer un uso responsable del agua y contribuir a la protección de los recursos hídricos durante las festividades del Carnaval 2026.