MiAmbiente reforzará vigilancia del bosque protector Palo Seco

Los guardaparques del SINAP realizaron un recorrido de campo tras recibir una notificación por presuntas actividades de deforestación en la zona de influencia del PILA-Caribe.

Buena Selva, Bocas del Toro/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de la Fuerza Activa de Guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), realizó un recorrido de campo en el sector de Buena Selva, dentro del Bosque Protector Palo Seco, con el objetivo de fortalecer el control y la protección de las áreas naturales del país.

La inspección se dio en el área conocida como Pana-Jugla, zona que forma parte del área de influencia del Parque Internacional La Amistad, en la vertiente del Caribe (PILA-Caribe). Durante esta jornada, el personal técnico y operativo realizó labores de verificación en campo y procedió a la notificación de providencias que dio inicio a la investigación a personas presuntamente relacionadas con actividades de deforestación y fragmentación de los bosques.

De acuerdo con MiAmbiente, estas acciones se ejecutan conforme a los procedimientos administrativos establecidos para la atención de posibles infracciones ambientales, permitiendo documentar los hechos y dar seguimiento a cada caso dentro del marco legal correspondiente, ya que las inspecciones también facilitaron la evaluación preliminar de los impactos ambientales generados en la zona intervenida.

El Bosque Protector Palo Seco es considerado como un área de alto valor ecológico debido a su biodiversidad y a su función como corredor biológico del Parque Internacional La Amistad; por esta razón, las autoridades ambientales mantienen los operativos constantes en la zona para prevenir la degradación de los ecosistemas y asegurar la conservación de los recursos naturales.

Finalmente, MiAmiente reiteró que continuará reforzando las acciones de monitoreo, control y vigilancia en áreas protegidas y sus zonas de influencia, como parte de su compromiso con la protección del patrimonio natural del país y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

