MiAmbiente publica segundo informe de la auditoría integral a la mina de cobre en Donoso

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) publicó el segundo informe de avance del proceso de Auditoría Integral al proyecto Mina de Cobre Panamá, elaborado por SGS Panama Control Services, empresa técnica de reconocida trayectoria internacional.

MiAmbiente indicó que la ciudadanía puede conocer este informe a través del enlace: https://miambiente.gob.pa/auditoria-integral-al-proyecto-mina-de-cobre-panama/

El informe publicado hoy refleja la fase de integración multidisciplinaria de resultados del audito basada en la verificación del cumplimiento de los 370 compromisos ambientales aplicables al Proyecto Mina de Cobre Panamá.

Adicionalmente, el segundo informe de avance describe en detalle las acciones dirigidas a consolidar la planificación operativa, el seguimiento técnico y la sistematización de las evidencias recabadas para la auditoría integral en proceso.

MiAmbiente explica que en esta etapa, el equipo auditor realizó la evaluación y contraste de toda la información obtenida en la primera inspección de campo frente a los 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), las tablas de los Términos de Referencia y los componentes técnicos del proceso minero, con el propósito de sustentar conclusiones verificables, trazables y científicamente fundamentadas.

Actualmente, la auditoría integral se encuentra en una fase de análisis detallado, integración y validación cruzada de información. Los hallazgos preliminares identificados, por lo tanto, se encuentran en proceso de verificación técnica y documental.

Nota relacionada: MiAmbiente publica primer informe de auditoría en la mina de Donoso sin conclusiones aún

Una vez culminadas las etapas de contraste y validación técnica, los hallazgos y conclusiones consolidados serán presentados en el informe final de la auditoría, asegurando que los resultados reflejen una evaluación objetiva, verificable y científicamente fundamentada sobre el desempeño ambiental, técnico y normativo del proyecto minero auditado.

El Ministerio de Ambiente reitera que la Auditoría Integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá se desarrolla bajo estándares internacionales con rigor técnico, independencia, transparencia y trazabilidad. Los resultados parciales y finales serán igualmente comunicados a la ciudadanía, conforme avancen las siguientes fases del proceso.