Idaan reubicará tanques de agua en Chitré durante Carnaval para garantizar el suministro

Con esta medida, las autoridades buscan que los habitantes y visitantes puedan continuar abasteciéndose de agua durante la celebración del Carnaval.

Chitré, Herrera/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció la reubicación temporal de los tanques de agua destinados al abastecimiento de la población durante los días de Carnaval en Chitré, como medida para garantizar el suministro ante la crisis hídrica que afecta a Herrera y Los Santos por la contaminación de los ríos.

Los tanques actualmente instalados en parques y plazas, que durante el año sirven como puntos de abastecimiento, serán trasladados a otros sitios debido a que los espacios se utilizarán como puntos de venta de comida y bebida durante las festividades.

Algunos pobladores expresaron su preocupación por la medida, ya que tendrán que trasladarse a nuevos puntos para abastecerse. Ricaurte Ríos, residente en Chitré, señaló que desconoce cómo quedará la distribución, ya que los tanques en el parque Centenario están cerca de su vivienda.

Yauruslaydis Ibarra, directora regional del Idaan en Herrera, indicó que la reubicación se ha coordinado con el Ministerio de Salud y que los nuevos puntos se anunciarán próximamente. Se prevé que queden cerca de la ruta de los culecos. Además, se mantendrán los carros cisterna para fortalecer el suministro a la población, agregó la funcionaria.

Con esta medida, las autoridades buscan que los habitantes y visitantes puedan continuar abasteciéndose de agua durante la celebración del Carnaval, sin que la crisis hídrica afecte la dinámica de la fiesta.

Puedes leer: Proceso de limpieza y desinfección de la red de agua potable en Chitré inicia el lunes

Con información de Eduardo Javier Vega