Sobreviviente de descarga eléctrica permanece hospitalizado con quemaduras de segundo grado en Veraguas

Veraguas/Uno de los sobrevivientes de una descarga eléctrica registrada en días pasados en la provincia de Veraguas permanece recluido en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega con quemaduras de segundo grado, mientras continúan las investigaciones sobre el accidente que dejó dos personas fallecidas y tres lesionadas.

El Cuerpo de Bomberos confirma que, al llegar los equipos de emergencia al sitio del incidente, dos personas ya habían fallecido y otras tres presentaban lesiones, por lo que se procede a su estabilización y traslado a centros médicos, priorizando la atención del afectado con mayor gravedad.

El hecho ocurre en la comunidad de Los Ruices, distrito de Las Palmas, donde las víctimas realizaban labores cuando se produce la descarga eléctrica. Entre los afectados se encontraban tres hermanos, de los cuales dos fallecen y uno resulta herido.

Las autoridades informan que la respuesta a la emergencia se realiza de forma coordinada entre el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), lo que permite atender rápidamente a los lesionados en el lugar del accidente.

De acuerdo con los reportes preliminares, los heridos reciben atención inmediata en el área antes de ser trasladados a centros de salud para recibir tratamiento especializado.

Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral inicia investigaciones para determinar las condiciones en que se realizaban las labores, mientras que el Ministerio Público adelanta diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Con información de Ney Castillo