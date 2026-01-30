Dos fallecidos y tres heridos por descarga eléctrica en Veraguas

Al lugar se trasladaron unidades del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes al inicio de la investigación y el levantamiento de los cuerpos.

Veraguas/Dos personas fallecieron y otras tres resultaron lesionadas la tarde de este jueves tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaban trabajos en un poste del tendido eléctrico, en la comunidad de Los Ruices, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho ocurrió en un sector ubicado a unos 800 metros de la vía Interamericana. Al lugar se trasladaron unidades del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes al inicio de la investigación y el levantamiento de los cuerpos.

Las tres personas que resultaron heridas fueron atendidas inicialmente en el centro de salud de Los Ruices y posteriormente trasladadas al Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, para una evaluación médica más especializada.

Para la atención de la emergencia se contó con la presencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, personal del SUME 911 y funcionarios del centro de salud de la comunidad.

Residentes del área expresaron su consternación por lo ocurrido.

“Es una cosa que sucedió de repente, eso nunca había sucedido aquí, así que es triste”, indicó Edilsa Pérez, residente del sector.

Con información de Ney Castillo