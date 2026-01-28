Familia pierde su vivienda en incendio en Veraguas y solicita apoyo solidario

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio.

Santiago de Veraguas/Una familia lo perdió todo tras un incendio que consumió su vivienda en la comunidad de La Pita, en Canto del Llano de Santiago, provincia de Veraguas. El siniestro dejó pérdidas totales, afectando principalmente la habitación donde se encontraban colchones, camas, ropa, útiles escolares y pertenencias tanto de los adultos como de los menores.

De acuerdo con el reporte preliminar, unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago de Veraguas acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las evaluaciones correspondientes. Según las autoridades, la vivienda no contaba con el servicio de energía eléctrica.

El jefe del Cuerpo de Bomberos en Santiago, Eduardo Chen, explicó que fue necesario realizar una entrada forzada para ingresar al inmueble.

“Los muchachos tuvieron que entrar haciendo una entrada forzada y se encontraron con que prácticamente toda la vivienda estaba quemada. No tenía luz ni corriente eléctrica; solo contaban con un panel solar que aparentemente estaban utilizando para cargar algún equipo. Suponemos que podría ser por ese lado, pero eso lo determinará la investigación”, señaló.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio.

La familia afectada está conformada por una pareja y sus dos hijos menores de edad, de 11 y 13 años, quienes quedaron sin hogar y sin pertenencias. Ante esta situación, hacen un llamado a la solidaridad de la población.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse directamente a la comunidad de La Pita, en Canto del Llano de Santiago, para brindar apoyo a esta familia que lo perdió todo a causa del incendio.

Con información de Ney Castillo