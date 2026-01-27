Autoridades ofrecen recompensa de mil dólares por información de incendio en volcán Barú

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), existen indicios de que ambos incendios fueron provocados, y que estos actos buscan obstaculizar las labores de las instituciones encargadas de prevenir y controlar la propagación del fuego.

Tierras Altas, Chiriquí/Dos incendios forestales se registraron la noche del lunes y la madrugada de este martes en el corregimiento de Volcán, en el distrito de Tierras Altas, muy cerca de áreas residenciales, lo que encendió las alertas de las autoridades ambientales y de seguridad.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), existen indicios de que ambos incendios fueron provocados, y que estos actos buscan obstaculizar las labores de las instituciones encargadas de prevenir y controlar la propagación del fuego. En lo que va de 2026, las autoridades han contabilizado al menos nueve incendios forestales en zonas cercanas a áreas protegidas.

De ese total, unas tres hectáreas han sido afectadas dentro de los límites del Parque Nacional Volcán Barú, mientras que alrededor de 23 hectáreas se han quemado en áreas externas, solo en Tierras Altas. Además, en el resto de la provincia de Chiriquí se reportan más de 20 hectáreas afectadas por incendios, situación que ha generado alarma entre las autoridades ambientales.

“Ya no hablamos aquí como algunos casos que se iniciaban con la incineración de basura agrícola doméstica. No, ya este no es el caso”, advirtieron Ernesto Ponce, director regional de Ambiente. Añadió que “esto es un caso que tiene que ver con conducta criminal en el área y es muy difícil tratar de dar con los mismos porque esa área tiene muchos caminos, que el acceso en vehículos es imposible, solo a pie; son herbazales muy altos”.

Operativo nocturno evitó una tragedia

Uno de los incendios requirió la intervención del personal de respuesta durante horas de la noche, lo que redujo la capacidad de reacción en la madrugada debido al desgaste físico del equipo. A pesar de ello, el fuego fue controlado en un máximo de tres horas, evitando que alcanzara viviendas cercanas en el corregimiento de Volcán.

Aunque este foco se encontraba ligeramente alejado del área protegida, MiAmbiente reiteró que los responsables buscan afectar directamente las labores de control y vigilancia que se realizan en esta zona de Chiriquí.

Como parte de las acciones para dar con los responsables, el Ministerio de Ambiente anunció una recompensa de 1,000 dólares a quien brinde información que permita identificar a los autores del incendio provocado en el Parque Nacional Volcán Barú.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar de forma confidencial cualquier información que contribuya a frenar estos hechos que ponen en riesgo el ambiente, la seguridad de las comunidades y el patrimonio natural del país.

Con información de Ivan Saldaña