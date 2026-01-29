Inseminación artificial marca avance en producción caprina en Veraguas

Cada uno de los ejemplares alcanzó un peso aproximado de siete libras, resultado atribuido a la aplicación de inseminación artificial.

Veraguas/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) destacó los avances alcanzados en la finca caprina “Mis Cabritas 09”, ubicada en la comunidad de Guayaquil, en el distrito de Santiago de Veraguas, donde se registró el nacimiento de cinco cabritos en un solo parto, un hecho poco común en la producción caprina nacional.

De acuerdo con la institución, cada uno de los ejemplares alcanzó un peso aproximado de siete libras, resultado atribuido a la aplicación de inseminación artificial, una técnica reproductiva que aún presenta baja incidencia en el sector caprino del país, pero que demuestra un alto potencial para mejorar los índices productivos.

El MIDA señaló que este resultado representa un hito para el sector caprino y refleja el trabajo articulado entre productores comprometidos con la innovación y el acompañamiento técnico brindado por la entidad, especialmente en áreas fundamentales como la sanidad animal y la nutrición.

El doctor Ramón Riera, encargado nacional del Programa de Mejoramiento de los Sistemas de Producción de Especies Menores, indicó que este logro confirma que la adecuada aplicación de las recomendaciones técnicas se traduce en resultados concretos.

Asimismo, resaltó que para el ministerio es alentador que experiencias exitosas como esta puedan ser replicadas por otros productores a nivel nacional.

Por su parte, la doctora Sara Feliú, directora nacional de Ganadería, reiteró el compromiso del MIDA de continuar fortaleciendo el sector caprino, mediante la promoción de prácticas sostenibles y la incorporación de tecnologías reproductivas que permitan elevar la productividad y rentabilidad de los productores.