MIDA refuerza controles fitozoosanitarios en cruceros que arriban a puertos nacionales

Ciudad de Panamá/Como parte de las labores de vigilancia fitozoosanitaria, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, intensifica las inspecciones de control en los cruceros que arriban a los distintos puertos del país, con el objetivo de proteger la producción agropecuaria nacional.

Estas acciones preventivas están orientadas a detectar oportunamente cualquier producto, plaga o enfermedad que represente un riesgo fitozoosanitario para el país. En este contexto, se confirmó recientemente el abordaje del crucero Star Pride en la provincia de Bocas del Toro, procedente de Cartagena, Colombia.

Durante la inspección, los técnicos del MIDA, además de realizar el control de pasajeros, verificaron las provisiones a bordo, constatando su origen estadounidense y descartando la presencia de riesgos cuarentenarios.

Como parte de los protocolos establecidos, también se supervisó el manejo de los desechos generados a bordo de las embarcaciones. Estos residuos fueron debidamente compactados y trasladados para su disposición final en el puerto de Balboa, cumpliendo con las normas sanitarias vigentes.

La operatividad de control se extendió igualmente al Muelle 6 del puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón, donde se inspeccionaron 268 maletas correspondientes a los pasajeros del crucero Le Champlain. Este tipo de controles de rutina resulta fundamental para interceptar productos agropecuarios no autorizados que podrían poner en riesgo el estatus sanitario del país.

El MIDA informó que las inspecciones a pasajeros, equipajes y suministros se desarrollan de forma ininterrumpida en todos los puntos de atraque a nivel nacional. Con estas acciones, la institución, bajo el liderazgo del ministro Roberto Linares, reafirma su compromiso de mantener una vigilancia permanente que permita resguardar la seguridad y la salud del sector productivo, sin afectar el dinamismo del sector turístico.

Recientemente, los inspectores de Cuarentena Agropecuaria también atendieron diversas embarcaciones turísticas en las provincias de Bocas del Toro y Colón. En Isla Colón, se realizó la revisión técnica del crucero Explora II, de bandera maltesa, el cual arribó con más de 1,400 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes. Durante la diligencia, se efectuó una rigurosa inspección de equipajes conforme a los protocolos internacionales, antes de que la nave continuara su itinerario con destino a Costa Rica.