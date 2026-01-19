El MIDA refuerza controles de cuarentena agropecuaria en el puerto de Balboa

El MIDA realoza vigilancia cuarentenaria en operaciones portuarias del puerto de Balboa con el fin de inspeccionar y monitorear los tratamientos preventivos que se aplican para proteger la sanidad agropecuaria.

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios y fortalecer la protección del sector agropecuario nacional, el personal de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) desarrolló labores de monitoreo e inspección durante la descarga de vehículos en el puerto de Balboa, uno de los principales puntos de entrada y tránsito de mercancías del país.

Estas acciones forman parte del sistema permanente de control que el MIDA tiene, con el objetivo de mantener activo en los puertos nacionales, especialmente en aquellos de alto movimiento comercial, donde el constante flujo de carga internacional representa un potencial riesgo para la introducción de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción agropecuaria.

Durante la jornada de supervisión, el personal técnico dio seguimiento a los vehículos destinados a importación definitiva, verificando el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos, ya que a estos vehículos se les aplicaron los tratamientos preventivos correspondientes, conforme a los protocolos técnicos vigentes, como medida para mitigar cualquier posibilidad de ingreso de organismos que representen una amenaza para la sanidad agropecuaria del país.

Se realizaron labores de control sobre los vehículos y mercancías que se encuentran en condición de trasbordo, así como sobre los envíos que contienen productos y subproductos agropecuarios considerados artículos reglamentados. Este tipo de carga es descargada temporalmente en los puertos y posteriormente enviada a otro país a bordo de un buque distinto, por lo que requiere una vigilancia continua durante toda su permanencia en el recinto portuario.

El personal de Cuarentena Agropecuaria realiza la supervisión desde el momento de la descarga, verificando la correcta ubicación de los vehículos y mercancías en las áreas designadas, así como el cumplimiento de las medidas fitozoosanitarias hasta su salida del puerto, ya que el seguimiento permite asegurar que las operaciones de trasbordo se desarrollen bajo condiciones controladas, reduciendo el riesgo de contaminación o dispersión de plagas.

El MIDA destacó que estas labores de supervisión y control se encargan de determinar los casos que incluyen la aplicación de tratamientos cuarentenarios preventivos, que son fundamentales para la protección del patrimonio agropecuario nacional. En puertos de alta movilización de carga, el Puerto de Balboa realiza una de las operaciones de gran volumen y un intenso tránsito internacional de mercancías; con la aplicación rigurosa de estas medidas, resulta clave para garantizar la seguridad sanitaria del país.

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y control frente a posibles amenazas sanitarias que se encuentran asociadas al comercio internacional, contribuyendo así a la protección de la producción agropecuaria y al cumplimiento de los estándares sanitarios que rigen las operaciones portuarias en Panamá.

