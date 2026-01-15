Puerto de Vacamonte se perfila como hub acuícola y pesquero con propuesta de zona franca

La propuesta apunta a consolidar en Vacamonte un clúster acuícola, pesquero y de servicios marítimos, que permita a las empresas acceder a infraestructura logística de primer nivel.

Arraiján, Panamá Oeste/El Puerto de Vacamonte avanza en su consolidación como un centro estratégico del sector acuícola y pesquero, impulsado por una propuesta privada de zona franca que busca atraer cerca de una docena de empresas, generar más de 500 empleos directos e indirectos y fortalecer la competitividad de Panamá en los mercados internacionales.

La iniciativa fue presentada durante un recorrido por el puerto y la planta de procesamiento de productos del mar desarrollada por Marpesca, S.A. y Muelles de Atún, S.A., cuya inauguración está prevista próximamente.

En la visita participaron los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, quienes conocieron de primera mano el alcance del proyecto y reforzaron el diálogo con el sector privado.

“Es fundamental conocer estas iniciativas en el terreno y evaluar cómo contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleo en el país”, señaló el ministro Moltó durante el recorrido.

Añadió que desde el Ministerio de Comercio e Industrias se trabaja para posicionar a Panamá como un destino competitivo y confiable para la inversión en el sector acuícola y pesquero, facilitando el avance de proyectos alineados con la normativa vigente.

Durante la presentación se explicó que la propuesta apunta a consolidar en Vacamonte un clúster acuícola, pesquero y de servicios marítimos, que permita a las empresas acceder a infraestructura logística de primer nivel, a los incentivos establecidos en la Ley 32 y a una conexión directa con los mercados globales.

Luis Eduardo Camacho, representante de Marpesca, S.A. y Muelles de Atún, S.A., detalló que el proyecto contempla una planta moderna enfocada inicialmente en el procesamiento de camarón en cuatro especies, tras pruebas piloto realizadas entre 2024 y 2025 que validaron la calidad del producto.

“Nuestra proyección inicial es de hasta 16 contenedores mensuales para exportación”, indicó, al precisar que ya existen cartas de intención de compra de clientes internacionales en Estados Unidos y Europa.

De concretarse la propuesta, se estima que el proyecto movilizará inversiones privadas superiores a los $10 millones de dólares, concentrando actividades de procesamiento, exportación y logística vinculadas al sector pesquero. Además, se prevé la activación de al menos 40 embarcaciones y la generación de entre 600 y 700 empleos directos e indirectos, lo que impulsaría oportunidades de capacitación, mayor valor agregado local y nuevas rutas de exportación hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

El proyecto también contempla la incorporación de prácticas sostenibles en la captura y el procesamiento de productos del mar, promoviendo la preservación de las especies y el fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial.

En este contexto, el MICI y la Autoridad Marítima de Panamá brindaron orientación técnica a las empresas, con miras a que los inversionistas puedan preparar y presentar formalmente la propuesta de zona franca.

Según la Dirección General de Zonas Francas del MICI, Panamá cuenta actualmente con zonas francas operativas vinculadas a productos del mar, entre ellas la Zona Franca Aristos, la Zona Franca Pesquera del Pacífico, la Zona Franca Marpesca y la Zona Franca Chilibre.