Presidente Mulino rechaza reelección de rectores y advierte posible veto a proyecto de ley

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó su rechazo a cualquier iniciativa que permita la reelección de rectores en las universidades oficiales, y advirtió que analizará con detenimiento la posibilidad de vetar la norma si esta llega a ser aprobada en el pleno de la Asamblea Nacional.

"Yo no estoy de acuerdo con ninguna ley de reelección de nadie, de nadie. Y si la asamblea decide pasarla, analizaré con lupa la posibilidad de vetarla también. No estoy de acuerdo con eso. Que elijan un nuevo rector (...) Ahí no se debe reelegir nadie. Cómo no se debería reelegir a nadie en ningún puesto donde intervenga la decisión del votante", expresó el mandatario.

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo se produjeron luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional iniciara la discusión en segundo debate del proyecto de ley 83, el cual regula la reelección al cargo de rector y otras autoridades en las universidades oficiales.

La iniciativa legislativa fue aprobada en primer debate en 2025 por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, presidida por el diputado Jorge Bloise, y desde entonces ha generado un intenso debate entre autoridades universitarias, docentes y sectores políticos, principalmente en torno a la autonomía universitaria y el relevo institucional.

De acuerdo con la propuesta, los rectores no podrán reelegirse por dos periodos consecutivos, una medida que ha generado diversas reacciones dentro del sector académico. Durante la discusión del proyecto en primer debate desarrollado en 205, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, había manifestado su desacuerdo con la iniciativa, al considerar que vulnera la autonomía universitaria y los estatutos de la casa de estudios superiores.

Por su parte, la rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ángela Laguna, sostuvo en su momento que cada universidad oficial cuenta con la capacidad jurídica para establecer sus propios mecanismos de gobernanza, orientados al cumplimiento de sus fines académicos y administrativos.

El diputado Ernesto Cedeño, proponente del proyecto de ley, explicó en 2025 que la iniciativa busca garantizar condiciones justas e igualitarias para todos los aspirantes que, en el futuro, deseen postularse al cargo de rector en las universidades oficiales. Según lo aprobado en primer debate, los vicerrectores académicos, administrativos, de investigación, posgrado y extensión, así como el secretario general, serán designados por el rector y ratificados por el Consejo General Universitario, por un periodo de cinco años.

El presidente de la comisión, Jorge Bloise, reiteró en su momento su rechazo a la reelección indefinida, al considerar que esta práctica limita el relevo institucional y frena la renovación de los programas académicos en las universidades estatales.