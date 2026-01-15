Gobierno pagará intereses por décimos de 1972 y 1983 a cientos de jubilados

Mulino indicó que los pagos se realizarán a partir del próximo mes de junio, para lo cual se ha establecido un plan de entrega ordenado.

La espera llegó a su fin. El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la mañana de este jueves 15 de enero, durante su conferencia semanal, que el Gobierno honrará el pago de los intereses generados por mora correspondientes a la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983.

El mandatario explicó que para efectuar estos pagos se utilizarán los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora, documentos que incorporan el nombre del beneficiario, el monto a recibir y la fecha de vencimiento. Detalló además que estos certificados son transferibles, no están sujetos a impuestos y no pueden ser embargados. En caso de fallecimiento del beneficiario, sus familiares podrán hacer efectivo el cobro mediante un trámite sencillo.

“Le digo a los señores que a diario piquetean por todas partes que este es un compromiso adquirido y pronto recibirán el monto de sus intereses”, expresó el presidente.

En agosto pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló que no es inexequible, es decir, no es inconstitucional, el proyecto de Ley 678, mediante el cual se reclamaba el pago del 3 % de intereses dejados de percibir entre 1972 y 1983, y acumulados hasta 2019.

Antecedentes

Aunque en 2017 el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aprobó y entregó una parte de los Cepadem, los intereses no fueron incluidos, lo que llevó a jubilados y pensionados a exigir la liquidación completa de la deuda, correspondiente a ingresos laborales generados hace más de tres décadas.

Posteriormente, en abril de 2019, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 768, que amplió el período de vigencia para el cálculo de los intereses sobre el capital de la segunda partida del décimo tercer mes, dejados de pagar durante los once años señalados.