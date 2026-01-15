Mulino sanciona Ley que ordena el pago de Cepanim a jubilados ¿Qué periodo abarca y cuándo será?

El titular de Finanzas detalló que los pagos se efectuarán mediante Cepanim, los cuales tienen valor económico real, son transferibles, no pagan impuestos y no pueden ser embargados.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este jueves la Ley 506 del 15 de enero de 2026, que “Ordena el pago de los intereses por mora como derecho derivado de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983, a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante ese periodo”.

Para honrar los montos adeudados, se entregarán Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), antes denominado Cepadem, en junio de este 2026.

En compañía de los ministros de la Presidencia y de Economía y Finanzas, Mulino firmó el documento frente a jubilados que fueron invitados al salón amarillo de la Presidencia donde se llevó a cabo el acto.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, señaló que se trata de un compromiso adquirido por el Estado, y a pesar de que no lo causó la administración del presidente Mulino, les tocó cumplir con esta obligación.

También puede leer: Le puede interesar: Ministra de Trabajo confirma compromiso de Revisalud para honrar pago de salarios

El titular del MEF recordó que el Gobierno Nacional está saldando una deuda histórica reconocida legalmente, pendiente por más de cuatro décadas, con trabajadores del sector público y privado, cuyos orígenes se remontan a hace más de 50 años.

Indicó que este pago se realiza en “cumplimiento de la Ley 727 de 2021 y del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en la segunda mitad del año pasado, reafirmando el respeto del Estado al orden jurídico y a los derechos adquiridos”. Subrayó que no se trata de una decisión discrecional, sino de una obligación legal que el Estado debe honrar.

Chapman detalló que los pagos se efectuarán mediante Cepanim, los cuales tienen valor económico real, son transferibles, no pagan impuestos y no pueden ser embargados.

Añadió que, en caso de fallecimiento del beneficiario, los herederos podrán acceder al beneficio mediante un trámite sencillo y debidamente regulado. Destacó que el Estado ya cuenta con experiencia en mecanismos similares, como el Cepadem.

Según el ministro, esa experiencia fortaleció los procesos de validación, transparencia y logística operativa, lecciones que ahora se aplican al Cepanim para garantizar mayor eficiencia y claridad.

El proceso, dijo, será ordenado, gradual y humano, con citas digitales que evitarán filas y aglomeraciones, priorizando la salud, la dignidad y el bienestar de los jubilados y adultos mayores. El Ministerio de Economía y Finanzas será la entidad encargada de coordinar y comunicar todo el procedimiento.

Chapman aseguró que se brindará información clara, oportuna y transparente a todos los beneficiarios. El programa será anunciado oficialmente con la habilitación del registro de beneficiarios, y las entregas iniciarán una vez concluyan los procesos de validación y verificación, conforme a un calendario previamente establecido.

Explicó que el esquema de pago fue diseñado conforme a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal de 2024, con vencimientos escalonados que no comprometen los programas sociales ni la estabilidad de las finanzas públicas.

Chapman recordó que durante el año 2024 se pagaron cuentas acumuladas por montos superiores a los 800 millones de dólares y que, aunque han surgido nuevas obligaciones con el paso del tiempo, todas serán atendidas de manera oportuna y responsable.

Otras notas que podría leer: