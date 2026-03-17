Caja de Seguro Social presenta denuncia ante el Ministerio Público tras pérdida de medicamentos

Luego de la denuncia, el Ministerio Público inició una investigación de oficio con el objetivo de identificar a los responsables de estas irregularidades, que impactan tanto en la atención de los pacientes como en la operatividad del sistema de salud.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por la presunta sustracción y pérdida de medicamentos en la provincia de Chiriquí, un hecho que ha encendido las alertas dentro de la institución.

Luego de la denuncia, el Ministerio Público inició una investigación de oficio con el objetivo de identificar a los responsables de estas irregularidades, que impactan tanto en la atención de los pacientes como en la operatividad del sistema de salud.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que la institución notificó a las autoridades una vez detectadas las anomalías. Durante la presentación del informe anual ante la Asamblea Nacional, advirtió que la desaparición de medicamentos, especialmente los de mayor demanda, representa una preocupación significativa.

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“Estamos trabajando para identificar las fugas de medicamentos y corregir errores en los pedidos”, afirmó el funcionario, al tiempo que reiteró el compromiso de la entidad con el fortalecimiento de los controles internos.

Como parte de las medidas adoptadas, la CSS ha comenzado a implementar la plataforma logística SALMI en 32 unidades ejecutoras. Este sistema permite mejorar el almacenamiento, control, distribución y trazabilidad de los medicamentos, mediante un registro detallado que dificulta posibles manipulaciones.

Según explicó Mon Vásquez, la incorporación de esta herramienta tecnológica busca reducir las vulnerabilidades en la cadena de suministro y reforzar la transparencia, incluso frente a posibles irregularidades internas.