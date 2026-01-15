Bomberos investigan incendio en apartamento del PH Bayfront; preliminarmente sería de origen eléctrico

Las investigaciones preliminares descartan la presencia de instalaciones de gas, ya que tanto el apartamento como el edificio cuentan únicamente con sistemas eléctricos, lo que refuerza la hipótesis de un incendio de origen eléctrico.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá mantiene las investigaciones tras el incendio registrado la tarde de ayer en un apartamento ubicado en el piso 17 del PH Bayfront, en la avenida Balboa. De acuerdo con los primeros informes, el siniestro habría sido provocado por una conexión eléctrica.

Las autoridades detallaron que el apartamento afectado no estaba habitado, ya que su propietario reside en el exterior. Asimismo, la persona encargada del mantenimiento del inmueble tampoco se encontraba en el lugar al momento del incendio.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones por inhalación de humo, según confirmaron los bomberos. El fuego fue controlado en aproximadamente 30 minutos, evitando que se propagara a otras áreas del edificio.

Las investigaciones preliminares descartan la presencia de instalaciones de gas, ya que tanto el apartamento como el edificio cuentan únicamente con sistemas eléctricos, lo que refuerza la hipótesis de un incendio de origen eléctrico.

Las autoridades advirtieron que en los últimos seis meses se han registrado varios incendios en apartamentos, cuyas principales causas han sido fugas de gas y fallas en conexiones eléctricas. En este contexto, reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad en sus hogares.

Entre las recomendaciones emitidas por el Cuerpo de Bomberos se encuentra evitar dejar dispositivos conectados innecesariamente, como cargadores de celulares, ya que estos pueden generar sobrecalentamientos y provocar incendios, aun cuando parezcan elementos inofensivos.

El Cuerpo de Bomberos continuará con las investigaciones para determinar con precisión las causas del siniestro, mientras se insiste en la importancia de la prevención y el mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas en edificaciones residenciales.

Información de Joselin Mosquera