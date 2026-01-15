Alcaldesa de Arraiján reaparece tras polémica por demolición del monumento chino

Arraiján, Panamá Oeste/La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, reapareció en las cámaras de televisión, luego de su ausencia a varias reuniones del Concejo, tras la demolición del monumento chino ubicado en el mirador cercano al puente de las Américas.

Peñalba acudió al Concejo Municipal de Arraiján, donde se analizaba el tema del cobro de los impuestos a la Autoridad del Canal de Panamá por la construcción de la carretera Bruja-Cocolí.

TVN Noticias abordó a la alcaldesa sobre el tema de las disculpas solicitadas por diferentes organizaciones de la comunidad china en Panamá; sin embargo, Peñalba se limitó a pedir que la dejaran participar de la reunión y posteriormente contestaría a los cuestionamientos.

Ayer, un grupo de la comunidad china se presentó en la alcaldía para dejar una nota donde se solicita las disculpas por parte de la alcaldesa con respecto a la demolición del monumento el pasado sábado 27 de diciembre de 2025.

El incidente del 27 de diciembre generó gran controversia en Arraiján y en todo el país, provocando reacciones de diversos sectores de la sociedad. La demolición del monumento fue interpretada por la comunidad china y algunas organizaciones civiles como una falta de respeto a la herencia cultural y un acto que requiere disculpas públicas. Según testigos, la remoción del monumento se realizó de manera rápida y sin previo aviso, lo que aumentó las tensiones con los residentes locales.

La alcaldesa Peñalba permaneció ausente de varias reuniones del Concejo desde el incidente, generando cuestionamientos sobre la gestión de su administración frente a la controversia.

Hace unos días, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, y el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, realizaron una visita de inspección al Mirador de las Américas junto a representantes de la Asociación China de Panamá y del Consejo Nacional de la Etnia China, en medio de la polémica generada por la remoción de la estructura que rendía homenaje a esta comunidad.

Con respecto a la carretera Bruja-Cocolí, la ACP en su momento informó que el permiso para la deteriorada vía se solicitó en agosto de 2025.

Por la construcción de la misma, la Alcaldía de Arraiján estaría solicitando el pago de más de 17,000 dólares en impuestos y otros servicios.

Con información de Yiniva Caballero