Asamblea se prepara para debatir proyecto de ley sobre uso obligatorio de bioetanol en combustibles

Uno de los puntos más debatidos fue la falta de consulta ciudadana. Varios diputados y especialistas advirtieron que, al tratarse de una medida obligatoria, es necesario abrir espacios de participación en las provincias para escuchar a la población.

La discusión sobre el futuro energético del país comienza a tomar fuerza. Este jueves, la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional realizó un foro con especialistas para analizar los beneficios, riesgos y desafíos del proyecto de ley que busca reactivar el uso de biocombustibles en Panamá.

La iniciativa, presentada en octubre pasado por el ministro de la Presidencia, plantea la obligatoriedad de incorporar un 10% de etanol en la gasolina distribuida en más de 600 estaciones del país. Según lo expresado por el presidente de la Comisión de Comercio, diputado Ernesto Cedeño, y el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, el primer debate del proyecto se iniciará después del 30 de enero.

Puntos claves

Regulación y permisos: La Secretaría Nacional de Energía sería la encargada de expedir las autorizaciones para la producción y uso del etanol.

La Secretaría Nacional de Energía sería la encargada de expedir las autorizaciones para la producción y uso del etanol. Empresas interesadas: Cuatro compañías panameñas han manifestado su intención de invertir en la producción de bioetanol, aunque solicitan un marco jurídico claro que garantice la seguridad de sus inversiones.

Cuatro compañías panameñas han manifestado su intención de invertir en la producción de bioetanol, aunque solicitan un marco jurídico claro que garantice la seguridad de sus inversiones. I mpacto en precios: El secretario de Energía señaló que no se espera un aumento significativo en el costo para los consumidores, aunque dependerá de la evolución de los precios internacionales del etanol y la gasolina.

El secretario de Energía señaló que no se espera un aumento significativo en el costo para los consumidores, aunque dependerá de la evolución de los precios internacionales del etanol y la gasolina. Beneficios esperados: Se destacó el potencial para impulsar el agro en zonas rurales, generar empleo y contribuir al cuidado del ambiente y la salud pública.

Te puede interesar: Aprehenden a dos personas por presunto secuestro registrado en octubre de 2025 en San Miguelito

Uno de los puntos más debatidos fue la falta de consulta ciudadana. Varios diputados y especialistas advirtieron que, al tratarse de una medida obligatoria, es necesario abrir espacios de participación en las provincias para escuchar a la población.

“Estamos hablando de una decisión que impactará directamente a todos los conductores y consumidores del país. Es fundamental que se realicen consultas ciudadanas para entender por qué no se plantea como una opción voluntaria”, señaló un participante del foro.

El proyecto de ley marca un paso hacia la transición energética en Panamá, pero su aprobación dependerá de cómo se resuelvan las dudas sobre costos, obligatoriedad y participación ciudadana. El debate formal arrancará en las próximas semanas y promete ser uno de los temas más relevantes en la agenda legislativa de inicio de año.

Información de María De Gracia