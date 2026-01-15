Aprehenden a dos personas por presunto secuestro registrado en octubre de 2025 en San Miguelito

El caso se remonta al 29 de octubre de 2025, cuando se reportó el presunto secuestro de dos adultos y una menor de edad, por quienes los captores exigían una elevada suma de dinero a cambio de su liberación.

San Miguelito, Panamá/Dos personas presuntamente vinculadas al delito de secuestro fueron aprehendidas este jueves 15 de enero en el distrito de San Miguelito, así lo dio a conocer la Policía Nacional.

Según informó la Policía Nacional, tras acciones operativas y labores de negociación, las víctimas fueron rescatadas sanas y salvas, lo que permitió dar continuidad a las investigaciones para identificar y ubicar a los presuntos responsables.

Como resultado de estas diligencias, este jueves se ejecutaron allanamientos en distintos puntos de San Miguelito, que dieron como resultado las aprehensiones. Las autoridades confirmaron que los aprehendidos, junto con los indicios recabados, fueron puestos a órdenes de las instancias judiciales correspondientes para el desarrollo del debido proceso, donde deberán ser presentados ante un juez de garantías, quien determinará la legalidad de sus aprehensiones, medidas cautelares e imputación de cargos.

Las detenciones se realizaron en el marco de la operación “Leyenda”, una acción coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público.