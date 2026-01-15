Ministerio de Ambiente realiza jornada para recoger opiniones sobre la nueva Ley Forestal

MiAMBIENTE se encarga de realizar talleres en Bocas del Toro para fortalecer el anteproyecto de la nueva Ley Forestal.

Bocas del Toro/Con la participación de instituciones, comunidades y productores locales, el Ministerio de Ambiente realizó en Bocas del Toro una jornada de consulta para recoger opiniones que servirán de base en la elaboración de una nueva Ley Forestal para Panamá.

Durante el encuentro, MiAmbiente, a través de la Dirección Nacional Forestal, explicó los principales cambios; se buscan incluir las nuevas normativas, las cuales pretenden actualizar la Ley 1 del 3 de febrero de 1994 y que ya no responde completamente a las necesidades ambientales actuales.

El director Forestal, Carlos Espinosa Peña, señaló que este proceso de consulta se viene desarrollando desde el año pasado en distintas provincias del país, con el objetivo principal de escuchar directamente a los actores que están relacionados con el uso y manejo de los recursos forestales. Entre las provincias visitadas se encuentran Los Santos, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Colón y Darién, y próximamente se continuará en Chiriquí y en las comarcas.

Espinosa Peña indicó que el objetivo principal es construir una propuesta consensuada que permita presentar un proyecto sólido ante la Asamblea Nacional en los próximos meses, donde indicó que el anteproyecto ha sido analizado mediante reuniones técnicas con instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Salud, gremios profesionales y el sector académico.

La nueva ley de MiAMBIENTE anunció que este año se trabajará en el Nuevo Plan Nacional de Desarrollo Forestal y en la actualización del Programa Nacional de Restauración, ambos mediante procesos participativos que se encargan de fortalecer la gestión sostenible de los bosques.

La directora regional de MiAMBIENTE en Bocas del Toro, Arelys Cotes, resaltó que la participación de los distintos sectores es fundamental, especialmente en una provincia con un importante patrimonio forestal. Además, indicó que los aportes recogidos permitirán fortalecer una legislación más acorde a la realidad local y nacional.

En la jornada participaron representantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Comercio e Industrias, la Universidad Tecnológica de Panamá, docentes, grupos indígenas, ebanistas, propietarios de talleres y organizaciones comunitarias, quienes compartieron sus inquietudes y propuestas.

