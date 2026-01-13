MiAmbiente ordena cierre de granja porcina en Coclé tras denuncias comunitarias

Las autoridades constataron deficiencias en el manejo sanitario y la ausencia de estudios de impacto ambiental, lo que motivó la clausura de la instalación.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Coclé ordenó el cierre de una granja porcina ubicada en la comunidad de Sonadora, corregimiento de Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé, luego de múltiples quejas presentadas por residentes del área debido a persistentes malos olores y al presunto manejo inadecuado de aguas residuales.

La decisión se adoptó tras una inspección técnica realizada en el sitio, donde se determinó que la actividad porcina estaría generando afectaciones al río Zaratí, una fuente de agua utilizada por la comunidad y vinculada al suministro de agua potable para la población de Penonomé.

Durante la evaluación, las autoridades constataron deficiencias en el manejo sanitario y la ausencia de estudios de impacto ambiental, lo que motivó la clausura de la instalación.

Residentes de Sonadora manifestaron su preocupación por las consecuencias ambientales y sanitarias que, según indicaron, se venían registrando desde hace varios meses.

“Queremos el cierre de esta porqueriza en la comunidad porque afecta totalmente al río Zaratí. Lo utilizamos para bañarnos y ahí está la planta que suministra agua a todo Penonomé”, expresó Digna García, vocera de la comunidad.

Por su parte, el director regional del Ministerio de Ambiente, Jhon Trujillo, explicó que durante la inspección se evidenció la inexistencia de un plan de manejo ambiental adecuado.

“En la parte ambiental se determinó que no había un plan de manejo para la descarga de las aguas residuales, ni mucho menos para el manejo de los animales que tenían”, indicó.

El director provincial de MiAmbiente también informó que el Ministerio de Salud (Minsa) había emitido previamente recomendaciones sobre las medidas sanitarias necesarias para la operación de este tipo de instalaciones. No obstante, dichas advertencias no fueron atendidas por los responsables de la granja.

Con información de Nathaly Reyes