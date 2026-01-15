Productores de sandía en Calobre se reúnen con las autoridades del sector agropecuario

Calobre, Veraguas/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) analizará las situaciones actuales del cultivo de sandía y buscará soluciones a los retos que enfrenta el sector, donde los productores del distrito de Calobre sostendrán un encuentro con representantes y otras entidades vinculadas a la actividad agrícola.

Se llevó a cabo este martes 20 de enero, en la Agencia del MIDA en Calobre, y contará con la participación de representantes del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) y de la Ley 24 de incentivos. Durante la jornada, las autoridades escucharán los planteamientos de los productores y, en conjunto, se coordinarán capacitaciones mediante talleres enfocados en las principales necesidades del sector.

En el encuentro, los productores tendrán la oportunidad de expresar sus inquietudes, principalmente aquellas que están relacionadas con las condiciones climáticas y la sanidad de los cultivos, con el objetivo de que las instituciones coordinen con capacitaciones y talleres técnicos que se encuentran ajustados a las necesidades del sector en esta zona de Veraguas.

Algunos agricultores señalaron que para el 2024 sus plantaciones resultaron afectadas por variaciones en las lluvias, lo que favoreció la aparición de hongos en los cultivos donde Manuel Rodríguez, coordinador de Sanidad Vegetal en la provincia, explicó que estos hongos se desarrollan de forma natural en los suelos cuando hay exceso de humedad, aunque aclaró que en el 2025 y lo que va del 2026 no se han reportado casos, gracias a las condiciones climáticas más estables.

Rodríguez informó que los productores pueden acudir de inmediato a las agencias del MIDA al detectar cualquier irregularidad en sus parcelas, ya que los técnicos pueden realizar inspecciones, tomar muestras y brindar recomendaciones oportunas para evitar pérdidas. La principal importancia de asegurar las áreas de siembra como una medida preventiva ante posibles afectaciones.

En la provincia de Veraguas se registró en el ciclo agrícola 2024-2025 unas 338.30 hectáreas de sandía cosechadas, con una producción de 233,518 quintales y un rendimiento promedio de 690.27 quintales por hectárea.

