Clima en Panamá: Vientos intensos, sol extremo y algunas lluvias intermitentes marcan el inicio del Carnaval

Ciudad de Panamá/En el primer día de los carnavales, este sábado 14 de febrero, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó sobre condiciones climáticas variables en el país, con lluvias intermitentes en algunos sectores, vientos moderados a fuertes y altos índices de radiación ultravioleta.

De acuerdo con el informe oficial, en la vertiente del Caribe se esperan, en el transcurso del día, lluvias intermitentes con intervalos moderados, por lo que se mantiene un aviso de vigilancia. Mientras tanto, en la vertiente del Pacífico, durante la mañana se prevén intervalos nubosos con algunas lluvias aisladas en Panamá, Panamá Oeste y el norte de Coclé.

Para la tarde, se anticipan nublados ocasionales con lluvias aisladas en Darién, sectores de Panamá y Chiriquí. En el resto de esta vertiente, el pronóstico indica cielo despejado a parcialmente nublado a lo largo del día.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 21 °C y 24 °C en la cordillera Central, entre 27 °C y 29 °C en el occidente de la vertiente del Caribe y entre 30 °C y 34 °C en el resto del territorio nacional.

Respecto al viento, se espera que durante el día predominen los flujos del noroeste a noreste en el país, con velocidades de hasta 35 km/h en las zonas marítimas del Caribe y del Pacífico panameño.

En el resto del país, los vientos alcanzarán hasta 20 km/h, incrementándose hasta 30 km/h en horas de la tarde y noche en sectores de Panamá, Coclé y las provincias centrales. Además, para la tarde se pronostican intervalos de viento del sur a suroeste con velocidades de hasta 25 km/h en Chiriquí y el golfo de Chiriquí. No se descartan ráfagas de hasta 55 km/h en la cordillera Central, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales.

Las condiciones marítimas también presentan variaciones. En el Caribe se esperan olas con alturas entre 1.1 y 1.7 metros y períodos de 6 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas tendrán alturas entre 0.4 y 1.3 metros, con períodos más largos, entre 13 y 15 segundos.

En cuanto a la radiación solar, se prevén índices UV-B máximos entre 6 y 7, con nivel de riesgo alto en el occidente y oriente de la vertiente del Caribe. En el resto del país, los índices oscilarán entre 8 y 12, alcanzando niveles de riesgo muy alto y extremo, por lo que se mantiene un aviso de vigilancia, especialmente para quienes participen en actividades al aire libre durante las festividades.

