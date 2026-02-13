Parque Omar aclara que no ha autorizado encuentro de 'Therians' anunciado en redes sociales

La administración del parque aclaró que no existe ninguna reserva ni autorización para el evento que ha cobrado relevancia en plataformas digitales.

Ciudad de Panamá, Panamá/A través de un comunicado oficial, la administración del Parque Recreativo y Cultural Omar informó a la ciudadanía que no tiene vínculos con la organización del evento titulado "El Primer Encuentro de Therians en Panamá", el cual ha estado circulando ampliamente en redes sociales durante los últimos días.

Las autoridades del parque fueron enfáticas al señalar que dicha iniciativa no corresponde a su administración y que, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna solicitud formal de reserva ni se ha otorgado permiso alguno para llevar a cabo esta actividad en sus predios.

"Desconocemos la procedencia de dicha iniciativa y aclaramos que es un evento ajeno al parque", dicta el comunicado.

¿Qué es un "Therian"?

La noticia ha generado curiosidad entre los internautas, ya que el término "Therian" no es de conocimiento masivo.

Un therian es una persona que se identifica espiritual o psicológicamente con un animal no humano. A diferencia de un disfraz o un hobby temporal, los miembros de esta comunidad sienten que poseen una conexión intrínseca o la esencia de una especie específica.

Suelen realizar lo que llaman "quadrobics" (ejercicio en cuatro patas) y utilizan accesorios como colas o máscaras para expresar su identidad animal.