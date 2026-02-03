Comunidad china celebrará el Año del Caballo de Fuego con eventos gratuitos en el Parque Omar

El Año del Caballo de Fuego se presenta cada 60 años, dentro del ciclo del zodiaco chino, el cual integra cinco elementos. Este signo simboliza energía, libertad, progreso y bendiciones.

Ciudad de Panamá/Todo está listo para las actividades de celebración del Año Nuevo Chino, correspondiente al Caballo de Fuego, que se realizarán del 20 al 22 de febrero en el Parque Omar, fechas que coinciden con el fin de semana después del Carnaval.

El presidente del comité organizador, Tony Jiang, informó que durante los tres días el público podrá disfrutar de una amplia agenda cultural y artística, con la participación de reconocidos artistas nacionales como Samy y Sandra Sandoval, Os Almirante, A41, Jonathan Chávez, entre otros.

Para estas actividades, la entrada será totalmente gratuita.

Este año, el evento se organiza con el respaldo de más de 50 asociaciones civiles de la comunidad panameña de etnia china, así como la participación de diversos sectores de la sociedad panameña, con el objetivo de fortalecer el intercambio cultural y la integración comunitaria, indicó Jiang.

En cuanto al significado de la celebración, Jiang explicó que el Año del Caballo de Fuego se presenta cada 60 años, dentro del ciclo del zodiaco chino, el cual integra cinco elementos. Este signo simboliza energía, libertad, progreso y bendiciones.

Por su parte, la reina china reiteró la invitación a la población para asistir al evento, que se desarrollará de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche, con diversas actividades culturales y recreativas para toda la familia.

