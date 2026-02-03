Oleaje y vientos generan alertas en el Caribe y Altos de Campana

El llamado de prevención también se extiende a las personas que se dirigen a zonas costeras o islas, a quienes se les recomienda informar a familiares sobre su destino y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) activó un aviso de vigilancia por incremento de oleaje en el Caribe panameño, mientras que las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantienen un monitoreo constante y reiteran el llamado a la población a extremar las medidas de precaución, especialmente en las zonas costeras e insulares.

En la provincia de Bocas del Toro, Sinaproc recomendó a las personas que se movilizan en embarcaciones artesanales evaluar la suspensión de la navegación si las condiciones marítimas lo ameritan, debido al riesgo que representa el aumento del oleaje y los fuertes vientos.

Las autoridades insistieron en la importancia de que las embarcaciones cuenten con equipo de seguridad adecuado, como chalecos salvavidas, luces de navegación, lámparas, radio de comunicación y botiquín de primeros auxilios, elementos esenciales para responder ante cualquier emergencia en el mar.

“El capitán de la embarcación debe asegurarse de contar con todo el equipo de protección personal, especialmente en áreas insulares y costeras”, reiteraron funcionarios de Sinaproc.

El llamado de prevención también se extiende a las personas que se dirigen a zonas costeras o islas, a quienes se les recomienda informar a familiares sobre su destino y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Medidas preventivas en áreas montañosas

En Panamá Oeste, los fuertes vientos han afectado a todos los distritos, con especial impacto en sectores como Altos de Campana, donde se reportó la caída de árboles y ramas en varios senderos, representando un riesgo para los visitantes.

Ante esta situación, las autoridades decidieron cerrar temporalmente senderos como Panamá, Podocarpus y Zamora, como medida preventiva para proteger a los senderistas. Indicaron que estas restricciones se mantendrán hasta que mejoren las condiciones climáticas, mientras continúan con la vigilancia en el área.

Sinaproc reiteró que, ante cualquier emergencia o situación de riesgo, la población debe comunicarse con la autoridad más cercana para recibir asistencia inmediata.

El Imhpa mantiene además vigente un aviso de vigilancia por fuertes vientos en todo el territorio nacional, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad.

Información de Nixón Miranda y Yiniva Caballero